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Хватит это терпеть: Игнорирование позывов в туалет вредит здоровью почек

Медики из США предупреждают, что игнорирование позывов в туалет может привести к серьезным проблемам с почками. Особенно если к этой привычке добавляются дополнительные факторы, включающие в себя излишнее потребление соли.
Хватит это терпеть: Игнорирование позывов в туалет вредит здоровью почек

Почки являются одним из важнейших органов человеческого организма. Известные как очистители, они действуют как своего рода фильтр для поддержания чистоты крови. В их задачу входит поглощение минералов, выведение токсинов и выделение мочи. Подсчитано, что более 30 миллионов взрослых американцев имеют заболевание почек и не знают об этом факте. От хронического их повреждения нет лекарства, но можно минимизировать этот риск.

Как показывает практика, ежедневные привычки, которые могут показаться довольно невинными, на самом деле постепенно ухудшают их функцию, приводя к серьезным и необратимым последствиям. Специалисты настаивают, что ни в коем случае нельзя игнорировать позывы в туалет, так как это увеличивает вероятность развития камней в почках, недержанию мочи или почечной недостаточности. Даже чрезмерная занятость не должна быть оправданием.
Хватит это терпеть: Игнорирование позывов в туалет вредит здоровью почек

Что касается иного вреда, наносимого парному фасолевидному органу, то для должной его работы следует пить как можно больше воды, помогая выполнять ему свои функции. Сюда же относится минимизация потребления соли, которая приводит к высокому кровяному давлению, что нагружает почки. В этом же списке недостаток сна, злоупотребление алкоголем, дефицит витаминов и минералов, употребление слишком большого количества мяса, обработанных продуктов. Кофе в избытке также наносит почкам вред.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 19:06


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