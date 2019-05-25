В Индии врачи из желудка мужчины удалили семь ложек, нож и две отвертки
В Индии у 35-летнего мужчины врачи удалили семь ложек, две отвертки, нож и зубные щетки. Как выяснилось, пострадавший страдает психическим расстройством, что привело к таким последствиям. Подробности о случившемся опубликовало издание Mirror.
Мужчина был привезен в медицинское учреждение Индии с жалобой на боли в животе. Врачи, сделавшие рентген, обнаружили в его желудке целый тайник разного рода предметов. В ходе последующей процедуры из тела были извлечены семь маленьких стальных ложечек, две зубные щетки, две маленькие отвертки, нож и небольшой стержень. Проводивший экстренное вмешательство доктор Сурадж Бхардвадж отметил по поводу произошедшего, что был хорошо виден кончик ножа, выглядывающего из его тела.
По словам врачей, причиной проглатывания ложек и иных предметов послужило психическое расстройство. Точнее, речь идет о болезни Пика - варианте сенильной деменции с атрофическими изменениями, локализующимися преимущественно в височных и лобных долях мозга. С таким диагнозом человек не контролирует свое поведение и вполне способен вводить в организм что угодно. Стоит отметить, что операция длилась четыре часа, все предметы были успешно удалены. В настоящее время мужчина находится в стабильном состоянии.