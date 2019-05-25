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Шоу-бизнес

Наталья Медведева: “Сохранять здравый ум на “Последнем герое” мне помогла шапочка из фольги”

Наталья Медведева, которая выбыла из проекта “Последний герой” до финала, призналась, что сохранять здравый смысл было сложно. Но звезда пошутила, что ей помогала шапочка из фольги.
Наталья Медведева: “Сохранять здравый ум на “Последнем герое” мне помогла шапочка из фольги”

Девизом шоу Медведева называет фразу “остаться людьми”. Сидеть неделю в границах острова на воде и рисе, окруженным скорпионами и змеями, сложно.

“Трезвость и ясность ума сохранить тяжело. Мне помогло проверенное средство. Шапочка из фольги - и вопросов к тебе нет”, - пошутила актриса.

Также звезда в посте напомнила, что сегодня выйдет финальная серия шоу “Последний герой”. Фанаты в комментариях принялись обсуждать происходящее на острове и предполагать, кто мог стать победителем проекта.

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Автор: Екатерина Кузнецова
Сегодня, 19:28


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