Наталья Медведева: “Сохранять здравый ум на “Последнем герое” мне помогла шапочка из фольги”

“Трезвость и ясность ума сохранить тяжело. Мне помогло проверенное средство. Шапочка из фольги - и вопросов к тебе нет”, - пошутила актриса.

Девизом шоу Медведева называет фразу “остаться людьми”. Сидеть неделю в границах острова на воде и рисе, окруженным скорпионами и змеями, сложно.Также звезда в посте напомнила, что сегодня выйдет финальная серия шоу “Последний герой”. Фанаты в комментариях принялись обсуждать происходящее на острове и предполагать, кто мог стать победителем проекта.

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Автор: Екатерина Кузнецова

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