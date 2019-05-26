Политтехнолог прокомментировал заявление Киева о зависимости в торговле с Россией
Недавно представитель президента Украины Владимира Зеленского официально заявил, что его страна находится в зависимости от торговли с Россией. Политтехнолог прокомментировал эти слова, назвав их действиями поиска пути соприкосновения.
Андрей Герус, представитель Владимира Зеленского, признал, Украина находится в зависимости от России в сфере торговли. Он отметил, закупая сырьё и энергоносители в странах Европы и СНГ, страна всё равно получает товары, произведённые в РФ. Экономика страдает из-за этого, и он убеждён, нужно восстанавливать торговые связи, поскольку это улучшит экономическую ситуацию и позволит нарастить экспортную выручку, что сделает государство только сильнее, а обратные действия охарактеризовал, как "выстрел в собственную ногу". Политтехнолог Никита Масленников высказался по данному поводу, и его мнение опубликовал сайт Nation News.
Эксперт не торопится констатировать начало разрядки политических отношение между двумя соседними странами. Действия нового президентского аппарата Украины не системны и выглядят хаотическим поиском точки возможного соприкосновения, но для достижения результата не предпринимается никаких реальных действий. В первую очередь новый глава страны должен снять часть санкций, но и это не решит проблем. При этом эксперт сомневается в позитивном результате, поскольку для его достижения нужно начать реализовывать минские соглашения, а это в ближайшее время маловероятно.