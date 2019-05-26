EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Политика

Политтехнолог прокомментировал заявление Киева о зависимости в торговле с Россией

Недавно представитель президента Украины Владимира Зеленского официально заявил, что его страна находится в зависимости от торговли с Россией. Политтехнолог прокомментировал эти слова, назвав их действиями поиска пути соприкосновения.
Политтехнолог прокомментировал заявление Киева о зависимости в торговле с Россией

Андрей Герус, представитель Владимира Зеленского, признал, Украина находится в зависимости от России в сфере торговли. Он отметил, закупая сырьё и энергоносители в странах Европы и СНГ, страна всё равно получает товары, произведённые в РФ. Экономика страдает из-за этого, и он убеждён, нужно восстанавливать торговые связи, поскольку это улучшит экономическую ситуацию и позволит нарастить экспортную выручку, что сделает государство только сильнее, а обратные действия охарактеризовал, как "выстрел в собственную ногу". Политтехнолог Никита Масленников высказался по данному поводу, и его мнение опубликовал сайт Nation News.

Эксперт не торопится констатировать начало разрядки политических отношение между двумя соседними странами. Действия нового президентского аппарата Украины не системны и выглядят хаотическим поиском точки возможного соприкосновения, но для достижения результата не предпринимается никаких реальных действий. В первую очередь новый глава страны должен снять часть санкций, но и это не решит проблем. При этом эксперт сомневается в позитивном результате, поскольку для его достижения нужно начать реализовывать минские соглашения, а это в ближайшее время маловероятно.

Читайте также: Против Порошенко возбудили третье уголовное дело

Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 03:09


Читайте также
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника
Наряд супруги Владимира Зеленского стал хитом его
США могут извлечь из советских систем С-300 важные секреты
Эксперты рассказали, как авианосцы США могут попасть в Крым
Владимир Соловьев жестко пояснил Трюхану, что ждет ВСУ при
Жириновский сделал предложение Зеленскому по Крыму и
В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов
Оговорка по Фрейду: На канале Коломойского новым
Эксперт раскрыл цель полетов RQ-4 Global Hawk вблизи Крыма
Военный эксперт рассказал о возможной угрозе Крыму со
США удивила низкая стоимость Су-57 по сравнению с Су-35
В Украине заговорили об объединении православной и
Добавление комментария
Последние новости
26.05, 03:09 Политтехнолог прокомментировал заявление Киева о
26.05, 02:03 Эксперт не исключает начало новой информационной войны
26.05, 01:11 Астрологи перечислили знаки зодиака, испытывающие
26.05, 00:02 "По стопам Серябкиной": Экс-солистка Serebro Моргунова
25.05, 23:31 Рэпер МОТ на премии RU.TV рассказал о скором появлении
25.05, 23:01 Николай Басков о роли Кудрявцевой в смещении
25.05, 22:28 Вадим Казаченко снова подал в суд на бывшую жену
25.05, 22:05 Стартовал выпуск кроссовера Chevrolet Captiva нового
25.05, 21:28 Фанаты Spice Girls разочарованы качеством новых
25.05, 20:54 Альпинист из Великобритании покорил Эверест и умер
25.05, 20:12 Уфолог обнаружил на снимках Марса шахтерский корабль
25.05, 19:52 Тимати задумался о полнометражном фильме после съемок
25.05, 19:38 Кейт Миддлтон нарушила протокол Елизаветы II поцелуем
25.05, 19:36 В Индии врачи из желудка мужчины удалили семь ложек, нож
25.05, 19:28 Наталья Медведева: “Сохранять здравый ум на “Последнем
25.05, 19:06 Хватит это терпеть: Игнорирование позывов в туалет
25.05, 18:55 Настасья Самбурская о своем отце: “Он угробил мою жизнь”
25.05, 18:52 Кети Топурия появилась на празднике в компании бывшего
25.05, 18:40 Ученые получили доступ к воде времен ледникового периода
25.05, 18:30 Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею со