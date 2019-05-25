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Шоу-бизнес

Вадим Казаченко снова подал в суд на бывшую жену

Ольга Казаченко сообщила, что её бывший муж снова подал на неё в суд. Блогер не знает, по какому поводу на этот раз Вадим Казаченко решил пообщаться с ней в присутствии адвокатов.
Вадим Казаченко снова подал в суд на бывшую жену

Ольга Казаченко призналась, за время развода и последующих непростых испытаний, она, несмотря ни на что, подавала в суд на экс-супруга лишь единожды, когда тот начал распускать руки прямо в здании суда, угрожая ей физически. Других поводов для разбирательств интернет-коуч не нашла, со стороны же музыканта, бумаги на рассмотрение поступали неоднократно и она уже и сама запуталась во всех претензиях, которые ей предъявляли. Модель обвиняли в незаконном обогащении, признали её брак с исполнителем недействительным, проводили дважды тест ДНК на отцовство, и оба раза он показал - генетическим отцом Филиппа является артист. После хотели отсудить у неё загородный дом за два миллиона рублей, а когда этого сделать не удалось, певец отказался дать разрешение на прописку мальчика. Тем не менее, вскоре Ольга Казаченко снова встретится со своим бывшем мужем и его женой Ириной Аманти в суде, спустя полгода после прошлого иска.

Знаменитость пока не знает, что послужило поводом для разбирательства, ведь она давно не контактировала с истцами. На сайте НТВ информируют, поводом может являться словесная перепалка, возникшая между женщинами на прошлом разбирательстве и намерении одной из сторон защитить свою честь и достоинство.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 22:28


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