Уфолог обнаружил на снимках Марса шахтерский корабль

«Каждые несколько лет атмосфера над Марсом наполняется 75% метана, газа, созданного живыми организмами, так что, если последний существует, то и жизнь тоже. Я считаю, что пришельцы по каким-то причинам переместилась ниже поверхности, чтобы выжить», - отмечает уфолог.

По словам Скотта Уоринга, большинство исследователей признают то, что на Марсе была разумная жизнь. Единственное, что остается загадкой, куда делись инопланетные существа.Специалист просить обратить внимание на некое средство передвижения, которое парит над поверхностью и отдыхает время от времени, оставляя углубление в грязи внизу. Уорингу объект напоминает шахтерский корабль, который может быть автономным или пилотируемым, осуществляющий движение по прямой линии.Стоит отметить, что уфолог далеко не в первый раз приводит доказательства инопланетной жизни. Он считает, что разумные существа населяют многие небесные тела, отличаясь внешними данными и уровнем интеллекта.

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Автор: Ващенко Ольга

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