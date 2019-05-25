Рэпер МОТ на премии RU.TV рассказал о скором появлении на свет ребёнка у Тимати и Анастасии Решетовой
В настоящий момент проходит церемония награждения премии RU.TV, на которой уже произошла первая возможная сенсация. Рэпер Мот, проходя по красной дорожке, рассказал о скором появлении на свет ребёнка у Тимати и Анастасии Решетовой.
Тимати встречается с Анастасией Решетовой уже долгое время и за это время в СМИ успели уже несколько раз объявить о беременности возлюбленной певца, но позже эта информация не подтверждалась. Теперь высока вероятность того, что модель действительно ждёт первенца, поскольку об этом сказал рэпер Мот. Общаясь с журналистами, он вместе со своей супругой заявил о готовности передать ползунки своего малыша коллеге по сцене. Его словам вторит и директор лейбла Black Star. Он пообещал соблюсти корпоративную традицию и подарить основателю бренда детскую коляску, сообщается на сайте Starhit.
Сделала своё заявление по этому поводу и экс-супруга исполнителя Алёна Шишкова. Она уверена, их совместная с Тимати дочь будет рада рождению сводного брата или сестры. Она очень коммуникабельная девочка и будет к ребёнку относиться со всей теплотой. Косвенно эту информацию подтверждает и тот факт, что Анастасия Решетова уже на протяжении некоторого времени не публикует свежие фотографии, выставляя в своём микроблоге лишь архивные снимки.