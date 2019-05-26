Иосиф Пригожин поссорился с Филиппом Киркоровым из-за Валерии

Киркоров во время беседы с Собчак заявил, что Пригожин готов пойти на многое ради славы. Более того, артист в грубой форме предположил, что в случае необходимости продюсер сможет опорочить честь Валерии. Отвечая на реплику исполнителя, супруг последней отметил, что никогда бы не поступил с женой подобным образом, поскольку очень ее любит, а также уважает.Пригожин добавил, что не испытывает чувства зависти к Киркорову, и допустил, что посредством своих высказываний артист выразил “свою любовь” к нему, а также Валерии. Продюсер подчеркнул, что отвечает оппоненту сдержанно только по причине заступничества со стороны жены, а еще он не исключает, что все просто ревнуют певицу к нему, не понимая, как та согласилась выйти за “лысого и некрасивого”.

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Автор: Марина Вебер

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