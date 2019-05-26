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Культура

Поклонники Меган Маркл уличили ее в обмане после интервью близкого друга

Поклонники Меган Маркл заподозрили ее в обмане после интервью близкого друга герцогини Сассекской. Это произошло после общения с прессой Дэниела Мартина, известного визажиста.
Поклонники Меган Маркл уличили ее в обмане после интервью близкого друга

Общаясь с прессой, Мартин заявил, что Меган Маркл уже долгое время не пользуется услугами стилиста. В частности, вещи для своего гардероба даже после свадьбы с принцем Гарри герцогиня Сассекская выбирает самостоятельно, полностью создавая свой имидж. При этом такие слова визажиста озадачили поклонников бывшей актрисы, ведь прежде она неоднократно заявляла, что активно пользуется услугами известного в модной сфере стилиста Джессики Малруни. Последняя тоже высказывалась о сотрудничестве с супругой принца Гарри.
Поклонники Меган Маркл уличили ее в обмане после интервью близкого друга

После этого ряд поклонников Меган Маркл начали предполагать, что она намеренно их обманывала, но не всем понятно, с какой целью это делалось. Между тем, Кейт Миддлтон тоже регулярно пользуется услугами стилиста, подбирающего вещи для ее гардероба.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 07:32


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