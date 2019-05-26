Светлана Бондарчук поздравила с днём рождения экс-возлюбленного Сергея Табунова
Отечественная телеведущая и модель Светлана Бондарчук в аккаунте Instagram поздравила с днём рождения экс-возлюбленного, известного фотографа Сергея Табунова. Именинник отреагировал на публикацию, оставив в комментариях смайлы в виде сердец.
После развода с супругом, известным отечественным режиссёром Фёдором Бондарчуком модель недолго оставалась в одиночестве. Светлана Бондарчук некоторое время строила отношения с Сергеем Табуновым, а недавно начала появляться на публике с новым возлюбленным Сергеем Харченко. Несмотря на расставание, с фотографом она сохранила дружеские отношения и даже поздравила с днём рождения, опубликовав в соцсети ряд совместных снимков.
В подписи к публикации Светлана Бондарчук написала тёплые слова в адрес именинника, сопроводив их смайлами с сердечками. Подписчики модели присоединились к поздравлениям, заметив, что они прекрасно смотрятся вместе и «светятся» от счастья.