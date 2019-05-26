Денис Майданов в начале карьеры жил на вокзале и одевался в секонд-хенде

Как рассказал Денис Майданов, в столицу России он приехал на рубеже 2000-х, а его путь к славе и известности был сложен и тернист. Особенно трудно было в самом начале пути. Жить приходилось на вокзале, спать в метро, а одеваться в секонд-хенде. Его творчество не было интересно знаменитостям. По словам продюсера, он обитал на Павелецком вокзале в Москве,, а умывался в туалете. Питался странными сосисками, которые покупал в ближайшем ларьке, и супами быстрого приготовления. При этом он делал все, чтобы иметь возможность общаться с представителями шоу-бизнеса. Первый гонорар будущий композитор заработал благодаря продюсеру Юрию Айзеншпису. Песня «За туманами», исполненная певицей Сашей, позволила ему заработать 150 долларов, однако в 2002 году в «Песне года» она получила номинацию и принесла автору награду.Половину первых заработанных средств Денис Майданов отдал человеку, который свел его со знаменитым продюсером. Остальные деньги потратил на гардероб для встреч с различными знаменитостями. Покупать одежду пришлось в секонд-хенде. Большую роль в его жизни сыграло знакомство с Иосифом Кобзоном. Знаменитый исполнитель был уверен в успехе начинающего музыканта. Что касается того, получал ли он помощь от Кобзона, то Майданов ответил Лере Кудрявцевой, что не обращался с подобными просьбами к мэтру никогда.Помимо этого Денис Майданов рассказал, почему получил отказ от Кристины Орбакайте и Ларисы Долиной, о жизни с супругой Натальей и детстве без отца.

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Автор: Нина Лукашева

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