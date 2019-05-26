Переплывший в бочке Атлантику 72-летний француз раскрыл секрет хорошей формы
Житель Франции Жан-Жак Савен, которому удалось на бочке преодолеть Атлантику, поделился секретом своей хорошей формы. Путешественник остается активным даже в свои 72 года.
По убеждениям Жан-Жака Савена, чтобы сохранять хорошую форму, необходимо любить женщин и активно заниматься спортом, а также стараться уделять своему возрасту меньше внимания. Кроме того, француз убежден, что к своим путешествия следует готовиться ответственно и заранее. Более важным, нежели возраст, мужчина считает состояние ума. В то же время он отвечает, что однажды намерен оставить свои “вылазки” и вести более размеренную жизнь.
Впрочем, передают слова жителя Франции РИА Новости, это произойдет не в ближайшее время. В его планах уже имеется очередное “приключение” в виде пересечения Ла-Манша вплавь.