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Общество

Переплывший в бочке Атлантику 72-летний француз раскрыл секрет хорошей формы

Житель Франции Жан-Жак Савен, которому удалось на бочке преодолеть Атлантику, поделился секретом своей хорошей формы. Путешественник остается активным даже в свои 72 года.
Переплывший в бочке Атлантику 72-летний француз раскрыл секрет хорошей формы

По убеждениям Жан-Жака Савена, чтобы сохранять хорошую форму, необходимо любить женщин и активно заниматься спортом, а также стараться уделять своему возрасту меньше внимания. Кроме того, француз убежден, что к своим путешествия следует готовиться ответственно и заранее. Более важным, нежели возраст, мужчина считает состояние ума. В то же время он отвечает, что однажды намерен оставить свои “вылазки” и вести более размеренную жизнь.

Впрочем, передают слова жителя Франции РИА Новости, это произойдет не в ближайшее время. В его планах уже имеется очередное “приключение” в виде пересечения Ла-Манша вплавь.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 07:38


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