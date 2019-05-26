Медики назвали признаки, которые указывают на проблемы с щитовидной железой

В перечень вошли 12 признаков. На первом месте оказалась прибавка в весе. Дело в том, что щитовидная железа выделяет гормоны, регулирующие скорость метаболизма. Вторая строчка рейтинга досталась упадку сил. По словам медиков, постоянная усталость указывает на недостаточную выработку гормонов. Далее идут новые вкусовые предпочтения и повышенный аппетит. Эти симптомы могут указывать на гипертиреоз, при котором выделается большое количество гормонов, заставляющих человека испытывать постоянный голод. На четвертом месте находится озноб. Пятая позиция перечня досталась нечеткому мышлению. При этом симптоме обычно наблюдается повышенный уровень тиреоидных гормонов. Шестое место у тонких волос. Гормоны щитовидки отвечают за работу волосяных фолликулов.Далее идут плохое настроение, отсутствие интереса к сексу, запоры, сухая кожа, проблемы с зачатием и повышенный уровень холестерина. Если у человека наблюдается хотя бы один из перечисленных симптомов, следует обратиться к профильному врачу.

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Автор: Нина Лукашева

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