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Эксперты озвучили прогнозы на курс рубля в июне

Эксперты рассказали, какое будущее ожидает российский рубль в июне. Отмечается, что на курс отечественной валюты могут повлиять несколько факторов, а в мае она оставалась вблизи локальных максимумов.
Эксперты озвучили прогнозы на курс рубля в июне

Из положительных для рубля моментов эксперты отметили повышение интереса инвесторов к российскому рынку акций и облигаций. Такая ситуация фиксируется на фоне высоких дивидендов, а также ожиданий по снижению ставки со стороны ЦБ. Кроме того, хорошей для валюты развивающихся государств считают стимулирующую финансовую политику, проводимую мировыми ЦБ.

Негативных факторов при этом тоже несколько, ключевым из которых считают риск введения США нового пакета санкций, передает RT. Не менее значимым пунктом оказались “торговые войны”, создающие риск введения новых пошлин. Отрицательно на положении рубля отразится снижение Банком России ставки, что произойдет уже в середине июня. Изменить положение в худшую для отечественной валюты сторону может и снижение цен на нефть.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 08:11


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