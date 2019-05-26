EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Здоровье

Кардиологи объяснили разницу симптоматики инфаркта и гипертонического криза

Очень часто люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы пытаются лечиться самостоятельно, что крайне нежелательно, так как несвоевременная медицинская помощь может усугубить состояние здоровья. Кардиологи рассказали о разнице в симптоматике инфаркта миокарда и гипертонического криза, и признаках, которые не стоит игнорировать.
Кардиологи объяснили разницу симптоматики инфаркта и гипертонического криза

Признаками инфаркта являются болевые ощущения в области грудной клетки, распространяющиеся на шею, верхние конечности и под лопатку. Гипертонический криз сопровождается болью в левой стороне грудины, в области сердца. Все вышеперечисленные симптомы не стоит игнорировать, срочно обращаясь за помощью к врачам. В противном случае вероятны осложнения, в некоторых случаях возможен даже летальный исход.

Кардиологи отмечают, при инфаркте многие пациенты жалуются на одышку, головокружение и потерю сознания, чрезмерную потливость. При этом гипертонический криз не сопровождается такими признаками, но у больных повышаются показатели кровяного давления.

Читайте также: Медики назвали признаки, которые указывают на проблемы с щитовидной железой

Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 08:37


Читайте также
Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно
На 3D-изображениях показали, как голова ребенка меняет
Предпочитающие легкие сигареты рискуют заболеть раком не
Назван способ уберечься от смерти из-за разрыва аорты
Медики назвали 3 смертельные болезни, основным симптомом
Названы симптомы по определению заболевания печени
В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет
Медики рассказали, как по консистенции кала распознать рак
Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле
Определены продукты для устранения дефицита витамина B12
Эксперты назвали 12 признаков больных почек
Медики назвали главные причины воспаления седалищного нерва
Добавление комментария
Последние новости
26.05, 08:54 Эксперты назвали тройку хороших подержанных авто с ценой
26.05, 08:47 Ученые: Рыба-паразит миногу поможет лечить рак мозга и
26.05, 08:42 В Австралии обнаружены способные выделять золото грибы
26.05, 08:37 Кардиологи объяснили разницу симптоматики инфаркта и
26.05, 08:31 Владимир Зеленский станцевал на съёмках шоу "Лига смеха"
26.05, 08:26 Медики назвали признаки, которые указывают на проблемы с
26.05, 08:20 В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибли
26.05, 08:11 Эксперты озвучили прогнозы на курс рубля в июне
26.05, 08:00 Светлана Бондарчук поздравила с днём рождения
26.05, 07:54 Денис Майданов в начале карьеры жил на вокзале и
26.05, 07:48 Эксперт назвал бездетных женщин самыми счастливыми
26.05, 07:38 Переплывший в бочке Атлантику 72-летний француз раскрыл
26.05, 07:32 Поклонники Меган Маркл уличили ее в обмане после
26.05, 07:22 Иосиф Пригожин поссорился с Филиппом Киркоровым из-за
26.05, 07:02 Памела Андерсон показала сына-манекенщика на Каннском
26.05, 06:24 Возлюбленная сына Валерии Анна Шеридан назвала самые
26.05, 06:06 Дмитрий Тарасов купил автомобиль в кредит
26.05, 05:03 Виталий Мутко заявил о предстоящем росте объёма
26.05, 04:08 Никита Пресняков призвал фанатов фотографироваться на
26.05, 03:09 Политтехнолог прокомментировал заявление Киева о