Кардиологи объяснили разницу симптоматики инфаркта и гипертонического криза
Очень часто люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы пытаются лечиться самостоятельно, что крайне нежелательно, так как несвоевременная медицинская помощь может усугубить состояние здоровья. Кардиологи рассказали о разнице в симптоматике инфаркта миокарда и гипертонического криза, и признаках, которые не стоит игнорировать.
Признаками инфаркта являются болевые ощущения в области грудной клетки, распространяющиеся на шею, верхние конечности и под лопатку. Гипертонический криз сопровождается болью в левой стороне грудины, в области сердца. Все вышеперечисленные симптомы не стоит игнорировать, срочно обращаясь за помощью к врачам. В противном случае вероятны осложнения, в некоторых случаях возможен даже летальный исход.
Кардиологи отмечают, при инфаркте многие пациенты жалуются на одышку, головокружение и потерю сознания, чрезмерную потливость. При этом гипертонический криз не сопровождается такими признаками, но у больных повышаются показатели кровяного давления.