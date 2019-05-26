Ученые: Рыба-паразит миногу поможет лечить рак мозга и инсульт
Ученые из Университета Техаса и Университета Висконсин-Мэдисон в США провели научное исследование, по итогам которого пришли к выводу, что рыба-паразит миногу поможет лечить рак, травмы головного мозга и инсульт. Подтвердить результаты удалось экспериментальным путем.
В ходе исследования ученые провели эксперименты на больных онкологией мышах и нашли метод, который позволяет преодолевать в мозге снижающий эффективность лекарственных препаратов защитный барьер. Помогла доставке медикаментов рыба минога, которая водится в водоемах практически по всему миру, в том числе и в России. Это речная рыба, у которой полный рот зубов. Она питается кровью себе подобных, поэтому считается паразитом. Как выяснилось в ходе исследования, в иммунной системе этих рыб присутствует особый тип молекул, которые позволяют доставлять препарат непосредственно в мозг.
Авторы исследования, результаты которого были представлены на страницах Science Advances, заявляют, что открыли новую технологию, которая позволит значительно продвинуться в лечении онкологии и травм головного мозга, а также инсульта. При этом ученые подчеркивают, что такой метод доставки лекарств позволяет обойти присутствующий в мозге защитный барьер.