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Происшествия

В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибли мужчина и трое детей

В деревне Шарыповского района Красноярского края разгорелся пожар в частном доме, который унес жизни мужчины и трех детей. Сведения о трагедии подтвердили сотрудники ГУ МЧС региона.
В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибли мужчина и трое детей

Пожар зафиксирован в населенном пункте Скворцово ранним утром воскресенья, 26 мая. Локализовать возгорание удалось только к 05:50, хотя вызов поступил еще в 03:26 часов. Ликвидировали пламя в частном доме почти к 07:00, а площадь распространения огня успела составить 72 кв.м. Отмечается, что пожар имел место в четырехквартирном доме, на месте ЧП найдены тела мужчины из кв. номер 1 и троих малолетних детей, проживавших в кв. номер 2.

Известно, что пожару присваивался второй ранг, а в его тушении были задействованы 20 человек и восемь единиц спецтехники. На данный момент сведений о причинах возгорания в жилом доме не поступало.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 08:20


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