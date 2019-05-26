Эксперты назвали тройку хороших подержанных авто с ценой до 100 тысяч рублей
Эксперты составили рейтинг из трех автомобилей, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене до 100 тысяч рублей. Несмотря на небольшую стоимость, эти модели отличаются хорошими характеристиками.
Одной из первых в перечне стоит Honda Civic пятой генерации, отличающаяся своей надежностью. После покупки подержанного экземпляра новому владельцу придется незначительно потратиться на ремонт мотора и подвески, а кузов местами может покрывать ржавчина, но значительных очагов коррозии обычно не наблюдается. Второе место у Daewoo Matiz, это авто относительно надежное, а затраты на его обслуживание не окажутся большими. За 100 тысяч рублей можно выручить экземпляр с проблемным кузовом, поскольку модели указанной марки не могут похвастаться устойчивостью к коррозии.
В тройку вошел Chevrolet Lanos, хоть он и не способен похвастаться привлекательным экстерьером или техническими инновациями. Авто надежное и оснащено кондиционером, а также не будет волновать водителя частыми поломками.