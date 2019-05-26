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Политика

Владимир Зеленский станцевал на съёмках шоу "Лига смеха"

Новый глава Украины Владимир Зеленский поучаствовал в съёмках комедийного шоу «Лига смеха». Появившегося на сцене бывшего шоумена зрители встретили бурными овациями.
Владимир Зеленский станцевал на съёмках шоу "Лига смеха"

Владимир Зеленский, 20 мая официально ставший шестым президентом Украины, недавно появился на сцене шоу «Лига смеха», станцевав с бывшими коллегами. Глава государства поприветствовал всех собравшихся в зале, а затем занял место среди зрителей.

Подобное поведение президента неоднозначно восприняли украинцы. Многие положительно отнеслись к «сближению» с народом, другие же советуют забыть об актёрском прошлом и заниматься решением важных государственных вопросов.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 08:31


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