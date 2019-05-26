Владимир Зеленский станцевал на съёмках шоу "Лига смеха"

Владимир Зеленский, 20 мая официально ставший шестым президентом Украины, недавно появился на сцене шоу «Лига смеха», станцевав с бывшими коллегами. Глава государства поприветствовал всех собравшихся в зале, а затем занял место среди зрителей.Подобное поведение президента неоднозначно восприняли украинцы. Многие положительно отнеслись к «сближению» с народом, другие же советуют забыть об актёрском прошлом и заниматься решением важных государственных вопросов.

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Автор: Шевцова Наталья

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