Самый опасный в мире ноутбук продается в США за $1 млн

По словам разработчиков, этот ноутбук фактически является каталогом исторических кибер-угроз. В него загружено несколько вирусов, причинивших обществу за последние 20 лет наиболее значительный экономический ущерб. Пока ноутбук не подключен к Сети, опасности он не представляет, однако если его подсоединить к Интернету, возникает серьезная угроза. В нем присутствует вирус ILOVEYOU, который в 2000 году распространялся по электронной почте, затронул около 3 миллионов ПК по всему миру и нанес ущерб в 15 миллиардов долларов. Вирус MyDoom стал угрозой в 2004 году. Убытки от него оцениваются в 38 миллиардов. Вредоносное ПО SoBig выдавало в 2003 году себя как спам-письмо и украло около 37 миллиардов. Вирус WannaCry нанес убытков на 100 миллионов долларов в 2017 году, заразив собой примерно полмиллиона компьютеров, в том числе в государственных учреждениях. Программа DarkTequila добывала информацию о банковских счетах и нанесла ущерб на миллионы долларов. Вирус BlackEnergy 2 использовался для отключения электрической энергии на территории Украины в 2015 году.Организаторы аукциона обещают показать торги в эфире в режиме реального времени. Начальная ставка за лот составляет 1 миллион долларов. Следующая должна достигнуть 1 200 750 долларов. Вирусы были загружены в ноутбук специалистами из компании Deep Instinct, занимающейся кибербезопасностью. Эксперты хотели показать, как именно компьютерные вирусы влияют на жизнь общества.

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Автор: Нина Лукашева

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