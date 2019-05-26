Макс Фадеев считает финал «Голос. Дети» странным

Российский продюсер и исполнитель Макс Фадеев пообещал выразить своё мнение относительно спецвыпуска «Голос. Дети». Он спросил своих подписчиков в Instagram об их точке зрения по поводу результатов в финале.
Макс Фадеев опубликовал пост в Instagram, где спросил у подписчиков, не показался ли финал странным. Некоторые пользователи написали, что выступления детей были непонятны, а качество звука хромало. Выбранные песни совсем не подходили к детскому шоу. Один из подписчиков написал, что решение судей присудить всем первые места было неудачным.
Другие поддержали мнение жюри о победе всех финалистов. Они заявили, что «победила дружба».
По словам продюсера Иосифа Пригожина, Первый канал правильно поступил, что присудил выигрыш всем детям-финалистам.