СМИ сообщают о возможном слиянии компаний Fiat Chrysler и Renault

Предполагается, что посредством слияния Fiat Chrysler и Renault смогут ликвидировать имеющиеся у обеих компаний слабые стороны. При этом источники утверждают, что в настоящее время переговоры предприятий находятся на “продвинутой стадии”. FCA и Renault также ведут обсуждения соглашения, посредством которого становится возможным обеспечить “расширение связей” с целью решения имеющихся перед мировым автопромом структурных задачОдин из источников делится, что план слияния, предложенный брендами, может предусматривать передачу части капитала. Впрочем, пока остается неизвестным, каким окажется исход переговоров между представителями Fiat Chrysler и Renault.

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Автор: Марина Вебер

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