Жена Дениса Майданова чуть не умерла во время беременности

Медики рекомендовали супруге Дениса Майданова лечь на сохранение, однако она постоянно отпрашивалась из больницы домой, поскольку переживала за дочь. Однажды ночью она проснулась из-за сильного кровотечения, которое началось по причине отслойки плаценты. По словам Дениса Майданова, Наталья потеряла около 3 литров крови, за ней буквально тянулся кровавый след, а медики отказывались нести ее до кареты скорой помощи на носилках, поскольку им было тяжело. На помощь пришли соседи, а счет тогда шел на минуты. Если бы ей не успели помочь, жена умерла бы во время беременности. После рождения второго ребенка Наталья Майданова еще месяц лежала в больнице.Денис Майданов признался, что за женой он как за каменной стеной, однако в их жизни случаются ссоры. Они познакомились, когда Наталья пришла на «Фабрику звезд». Он высмеял стихи, которые принесла незнакомка. Девушка обиделась, и казалось, что второй встречи в их жизни не произойдет, однако вскоре его друг подвез какую-то знакомую. Как выяснилось, это была та самая Наталья. Майданов пригласил будущую супругу в кино, затем они отправились в отпуск в Египет и после этого уже не расставались.

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Автор: Нина Лукашева

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