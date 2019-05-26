Ученые: Едящие много соленых закусок подростки с лишним весом быстрее стареют
Имеющие избыточный вес подростки, в чей рацион входит много соленых закусок, стареют быстрее. Соответствующие заключения сделаны учеными из США, представляющими Медицинский колледж Джорджии.
В рамках работы ученые вели наблюдение за более чем 760 подростками возрастом от 14 до 16 лет. Их разделили на группы в зависимости от того, какое количество соли они потребляли. Посредством генетического анализа было установлено, что имеющие лишний вес добровольцы, включенные в перечень лиц с высоким потреблением соли, имели заметно более короткие теломеры, нежели их сверстники, в чьем рационе меньше соленого. В то же время среди подростков без избыточного веса аналогичное количество соли не отражалось на длине теломер.
Теломеры представляют собой часть ДНК, которая в процессе жизни индивида сокращается. При каждом делении клетки происходит сокращение длины теломера, а по интенсивности этого процесса можно делать предположения о рисках раннего старения и развитии связанных с этим заболеваний.