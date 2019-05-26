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Шоу-бизнес

Ради Леонида Агутина Анжелика Варум рассталась с супругом после 10-летнего брака

Отечественная эстрадная певица и автор песен Анжелика Варум 26 мая празднует 50-летний юбилей. В одном из недавних интервью знаменитость рассказала о 30-летней карьере на сцене, сложном периоде в отношениях с Леонидом Агутиным и о том, как ради нового возлюбленного оставила супруга, в браке с которым прожила около 10 лет.
Ради Леонида Агутина Анжелика Варум рассталась с супругом после 10-летнего брака

Анжелика Варум успешная певица, около 30 лет радующая многочисленных поклонников своим талантом. В интервью «АиФ» она признаётся, несмотря на то, что выросла в семье известного композитора, карьеру начинала самостоятельно, при этом не скрывая, всё же воспользовалась некоторыми связями, когда принесла на радио первую песню.

В личной жизни Варум удивила саму себя, приняв решение расстаться с супругом, с которым прожили вместе немало лет, начать отношения с коллегой по сцене, а впоследствии выйти за него замуж. В браке с Леонидом Агутиным певица живёт уже более 20 лет, вспоминая, за это время было много хорошего, но также случались ссоры и недоразумения. Несколько раз семья оказывалась на грани развода, но им удалось преодолеть сложности, примириться с изменами и всё-таки стать счастливыми вопреки всему.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 09:23


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