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Шоу-бизнес

Звезда сериала “Вечный зов” Юрий Смирнов похвастался квартирой после “Идеального ремонта”

Отечественный актер Юрий Смирнов похвастался тем, как выглядит его квартира в Москве после ремонта. Чтобы улучшить жилье, 80-летняя звезда сериала “Вечный зов” решил воспользоваться услугами дизайнеров.
Звезда сериала “Вечный зов” Юрий Смирнов похвастался квартирой после “Идеального ремонта”

Уже долгие годы Юрий Смирнов вместе с супругой живут в однокомнатной квартире, находящейся недалеко от Театра на Таганке. До ремонта единственная жилая комната выглядела просто и скромно. Обратившись к профессионалам, звезда “Вечного зова” попросил сделать помещение визуально просторным, чтобы он с женой могли иметь собственное место даже находясь рядом. В итоге дизайнер сделал разделение комнаты на спальню и гостиную, что обеспечила специальная секция.

Работу над преобразованием квартиры Юрия Смирнова вела команда программы “Идеальный ремонт”. Строители переделали и просторный балкон, где появился свет и кресло, чтобы смотреть во двор. Сам актер и его жена остались результатом довольными, отметив, что в такое жилье приятно возвращаться.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:49


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