Извинения по разному действуют на женщин и мужчин

Медицинская школа Университета штата Массачусетс провела эксперимент на женщинах и мужчинах. Выяснилось, что извинения по-разному влияют на самочувствие.
Исследователи привлекли к эксперименту 29 мужчин и 59 женщин. Сначала участники думали, что их проверяют на знания по математике. Во время того, когда люди отвечали, их прерывали, просили быстрее давать ответы. В результате участникам заключили, что они недостаточно хорошо знают предмет. Через несколько минут эксперты извинились за свои слова.
Эксперимент показал, что у людей, которые не заслуживают оскорблений, поднимается давление. У женщин могут возникнуть проблемы с сердцем, такие как инфаркт и инсульт.
После того, как специалисты извинились, у мужчин ещё больше подскочило давление и они начали волноваться. Женщины успокоились, и давление вернулось в норму.
Эксперимент показал, что важно вовремя извиняться перед женщинами. Мужчины же наоборот - начинают больше нервничать. Им нужно научиться спокойно реагировать на невежество и принимать извинения.