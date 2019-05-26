Эксперты назвали 3 правила ЗОЖ, которые необязательно соблюдать

Первое правило: обязательный сытный завтрак. Как отмечают специалисты, пользу первого приема пищи никто не отменяет, однако физиологическая потребность - понятие слишком индивидуальное. Необходимость завтрака зависит от индивидуальных биологических ритмов человека. Если чувство голода появляется через несколько часов после пробуждения, то сытно завтракать такому человеку вовсе необязательно, можно ограничиться легким перекусом. При этом если в течение дня ожидаются большие физические нагрузки, следует подумать о плотном завтраке. Как пояснили китайские ученые, вследствие низкого содержания глюкозы в утренние часы наблюдается максимальное накопление жира, а насыщенные завтраки данный процесс только усиливают.Второе правило требует исключить из рациона сладости, однако если у человека нет проблем с лишним весом, соблюдать его необязательно. Как пояснила диетолог Екатерина Александрова, даже при наличии избыточной массы или сахарного диабета, не стоит окончательно отказываться от сладостей, нужно просто перейти на натуральные сахарозаменители. Дело в том, что сладкие блюда являются хорошим источником глюкозы, которая требуется организму для нормального функционирования мозга. Помимо этого сладости часто выступают в качестве антидепрессантов.Правило третье гласит, что каждый человек должен выпивать более 2 литров воды в день, однако в реальности потребность в жидкости более индивидуальна. Определить ежедневную норму воды достаточно просто, на 1 килограмм веса нужно взять 30 мл жидкости. При этом базироваться следует не на реальном количестве килограммов, а на нормальном показателе ИМТ. Если присутствует избыточный вес, пить много воды не следует. Потребление жидкости зависит от разных факторов, а сигналом о необходимости пополнить запасы может быть чувство жажды.

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Автор: Нина Лукашева

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