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Здоровье

Названы секреты красоты азиатских женщин, позволяющие выглядеть молодо

Азиатские женщины славятся тем, что сохраняют молодой вид даже после достижения 40 лет, и некоторых дам у них легко спутать с 20-летними. Причиной этому не только генетика, но и особый подход к уходу за собой.
Названы секреты красоты азиатских женщин, позволяющие выглядеть молодо

Одной из главных особенностей азиаток является правильное питание, включающее только свежие продукты, мясо и овощи. Фаст-фуд в странах Азии в привычном для большинства понимании отсутствует, а местные сорты чая могут похвастаться большим содержанием полезных веществ. Азиатские женщины сторонятся вредных привычек в виде курения и распития спиртного, а одним из ключевых своих врагов считают стресс, предпочитая не волноваться из-за пустяков.

Уход за собой включает и минимальное использование косметики, а если таковая и присутствует, то преимущественно натуральная, созданная на основе трав и других растительных компонентов. Кроме того, многие жительницы Азии предпочитают многоуровневое очищение кожи, начиная с гелей и заканчивая специальной сывороткой.

Также многие японки и девушки из соседних стран используют схему умывания 424. Это предусматривает 4 минуты на очистку кожи гидрофильным маслом, 2 минуты затрачивается на умывание мягкой пенкой, также еще 4 минуты требуется на ополаскивание лица холодной и теплой водой с массажем. Большинство азиаток не выходят из дома без нанесения крема с SPF-защитой, чтобы уберечь кожу от раннего старения.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:12


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