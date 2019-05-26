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В Барнауле мать бросилась под колеса фуры, спасая своих детей

В Барнауле мать бросилась под колеса грузовой фуры, спасая своих детей. Информация о дорожном происшествии появилась, со ссылкой на слова очевидцев, в региональной прессе.
В Барнауле мать бросилась под колеса фуры, спасая своих детей

Страшная авария произошла на 95 километре трассы «Барнаул–Рубцовск» 24 мая. Как рассказали свидетели, женщина-водитель остановила машину и вышла к детям, находившимся на заднем сидении автомобиля. В этот момент она заметила летящую на ее машину фуру. Водитель грузовика не мог видеть автомобиль, который стоял в дыму от горящей травмы. Мать кинулась навстречу фуре в попытке ее остановить. Грузовик сбил женщину, после чего его скорость снизилась, и он по инерции наехал на автомобиль с детьми. Как отмечают очевидцы аварии, столкновения избежать не удалось, однако удар был намного меньше, чем, если бы мать не бросилась под колеса фуры.

Дети в результате аварии получили травмы разной степени тяжести. Их мать погибла на месте ДТП. Женщине было 36 лет.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 09:40


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