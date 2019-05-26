Французский депутат Жозе Эврар призвал “покончить с антироссийской истерией”
Французский депутат Жозе Эврар призвал соотечественников “покончить с антироссийской истерией”. Соответствующий вопрос политик затронул в своем обращении к возглавляющему МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану.
Эврар в своей речи отметил, что проведенная в США проверка не позволила обнаружить факта вмешательства России в выборы, на которых победу одержал Дональд Трамп. Этот фактор, между тем, повлиял на решение Брюсселя в пользу продления санкций против Москвы. Также представитель партии “Национальное объединение” подчеркнул, что конфронтация с РФ наносит вред экономике Франции.
Политик настаивает на необходимости прекращения “антироссийской истерии” и возобновлении диалога с РФ. Также Жозе Эврар считает разумным снова наладить торговлю между государствами. Ограничительные меры против Москвы действуют со стороны стран ЕС еще в период с 2014 года.