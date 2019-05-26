Ким Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон

Американская актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон на канале видеохостинга YouTube презентовала новый видеоклип, получивший название «Пятая точка лучшей подруги». В ролике снялась светская львица и участница популярного в Америке реалити-шоу Ким Кардашьян.
Новое видео Пэрис Хилтон изобилует яркими образами, зажигательными танцевальными па и энергичной музыкой. Ким Кардашьян в видео сыграла роль одной из подруг, пришедших в ночной клуб развлечься и попавших на эпатажную вечеринку. Зарубежное издание The Daily Mail пишет, несмотря на «говорящее» название клипа и строчку сингла о невозможности отвести взгляд от ягодиц подруги, в кадре так и не появились «пятые точки» знаменитостей.
Пэрис Хилтон отметила, на съёмочной площадке была неповторимая атмосфера, а Ким Кардашьян в роли камео оказалась «горячей штучкой». Работа над клипом ещё больше сдружила двух знаменитых американских светских львиц, начинавших много лет назад общение в роли «начальник–подчинённая».