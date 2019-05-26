Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь. Стоимость устройства сокращается в странах Азии, также его ценник изменился на территории Индии.
В стандартной версии с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ Samsung Galaxy A50 подешевел в сумме на 22 доллара, теперь его можно приобрести в розничных магазинах за 267 долларов. Топовая версия смартфона сократила ценник на 36 долларов и обойдется в 310 долларов. Речь идет об устройстве с 6 Гб “оперативки”. Эксперты предполагают, что такая дешевизна обусловлена организованной Samsung летней распродажей, не исключено, что вскоре скидки начнут действовать в том числе на территории стран СНГ.
Samsung Galaxy A50 может похвастаться дисплеем на 6,4 дюйма, аккумулятором емкостью 4000 мАч, а также наличием NFC-порта. Однако ряд пользователей после покупки девайса жалуются на проблемы с производительностью, а также не всегда четкую работу дактилоскопического сканера.