СМИ: Британская королевская семья не пригласит Меган Маркл на прием Трампа

Дональд Трамп прибудет в Великобританию по приглашению королевы Елизаветы II. По официальной информации, Меган Маркл не будет принимать участия в мероприятиях по причине недавнего рождения наследника, однако автор публикации дает понять, что истинные причины отсутствия супруги принца Гарри могут быть другими, а именно политические. Как известно Меган Маркл известна своими либеральными взглядами и, будучи гражданкой США, на президентских выборах 2016 года поддерживала главную соперницу Дональда Трампа - Хиллари Клинтон. Будущая герцогиня тогда не стеснялась в выражениях и называла кандидата «женоненавистиком» и «сеющим распри человеком».Принц Гарри примет участие в торжествах, однако, не во всех. Он не будет присутствовать на банкете в честь президента и первой леди США. Наиболее активная роль в программе достанется принцу Чарльзу, который заменит на приеме своего отошедшего от дел отца принца Филиппа. Герцогу Эдинбургскому 10 июня исполнится 98 лет. Именно по причине возраста он больше не выполняет свои обязанности.

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Автор: Нина Лукашева

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