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Шоу-бизнес

Настя Каменских опровергла слухи о беременности распитием шампанского

Украинская певица Настя Каменских опровергла подозрения поклонников в беременности. Такие сведения начали распространяться после свадьбы певицы и ее коллеги Потапа.
Настя Каменских опровергла слухи о беременности распитием шампанского

Долгое время Каменских и Потап скрывали свои отношения, хотя слухи об их романе появлялись в СМИ неоднократно. Ряд поклонников пары связали такой внезапный брак артистов с тем, что певица беременна, но сама выступающая под псевдонимом NK звезда догадки опровергла. Она поделилась в соцсети видео с самолета, на котором они с ее новоиспеченным супругом отправились в медовый месяц. Артистка держит в руках бокал с шампанскими, и многие решили, что будь звезда в положении, она бы воздержалась от распития спиртного.

После свадьбы Потап и Настя Каменских отправились в Турцию, где пара намеревается провести ближайшую неделю. Вернуться в Украину супруги планируют уже 3 июня, чтобы приступить к работе над новыми музыкальными материалами.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:58


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