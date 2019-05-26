Названы методы похудения, которые не действуют

Одно из распространенных мнений, что мясо можно полноценно заменить фруктами и овощами. Диетологи говорят, что это неправильно и вес может только увеличиться из-за большого количества углеводов. Белок, который находится в мясе, важен для организма. Особенно мужчинам необходимо обратить внимание на свой рацион. Если в организм не поступает достаточного количества белка, снижается уровень гормона тестостерона. Также могут возникнуть головные боли и проблемы с желудком.Многие девушки отказываются ужинать, объясняя это желанием похудеть. В первое время вес действительно может быстро уйти, но когда женщины вновь начинают принимать пищу в вечернее время, потерянные килограммы опять возвращаются. Дело в том, что организм чувствует стресс и запасается жиром, когда пищи недостаточно. Лучше сделать ужин легким, но полноценным.Некоторые спортсмены в определенный период придерживаются безуглеводной диеты или сушки. В это время они активно занимаются спортом, делают силовые упражнения, принимают специальные препараты. Если неправильно придерживаться сушки, могут возникнуть проблемы с пищеварением и обменом веществ. Лучше проконсультироваться с доктором и тренером, перед тем как начать подобную диету.Использование корсетов гарантирует уменьшить обхват талии и избавиться от жира, говорят в рекламе. На самом деле корсеты опасные для здоровья человека, так как они сдавливают внутренние органы и кровеносную систему.Диетологи советуют питаться сбалансировано и регулярно заниматься спортом. Благодаря таким привычкам состояние здоровья улучшиться и лишние килограммы постепенно уйдут.

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Автор: Теодорович Анастасия

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