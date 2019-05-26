Уфологи обнаружили в Антарктиде портал в параллельные измерения
Под толщей льда в районе озера Восток в Антарктиде учёные выявили некий источник электромагнитных волн. Уфологи выдвинули теорию, согласно которой аномальная зона является портальным входом в параллельные измерения.
Аппаратура околоземных орбитальных спутников зафиксировала в Антарктиде источник электромагнитных волн, находящийся подо льдами озера Восток, в районе которого часто появляются НЛО. Учёные предполагают, именно этот своеобразный "радиомаяк" и есть причиной возникновения различных аномалий, неоднократно замеченных в ледяной пустыне.
Специалисты в области загадочных необъяснимых явлений изучили информацию учёных и пришли к выводу, что источник имеет отношение к внеземному разуму и, возможно, является телепортом в параллельные измерения. Именно на это, по мнению уфологов, указывает активность НЛО в Антарктиде.