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Шоу-бизнес

Ксения Бородина отругала дочь Теону из-за рисунков на стенах

Отечественная телеведущая Ксения Бородина доводит свою трехлетнюю дочь Теону до слез. Причиной конфликтов между матерью и наследницей стала привычка последней рисовать на стенах.
Ксения Бородина отругала дочь Теону из-за рисунков на стенах

В своем профиле в Instagram Ксения Бородина поделилась видео, на котором отругала дочь Теону. Девочка пожаловалась, что мать доводит ее до слез, а в ответ ведущая “Дома-2” объяснила, что причиной ее возмущения стала любовь наследницы к художествам. Холст девочке обычно заменяют стены в доме, а для рисунков она использует не только карандаши, но также помаду, фломастеры и краски.

Теона с родительницей не согласилась и пообещала нарисовать на стенах еще что-нибудь. В итоге конфликтующим сторонам удалось помириться после того, как Ксения Бородина пригрозила дочери тем, что удалит ее любимые мультики. В комментариях фолловеры отметили сходство телеведущей и дочери, а другие заявили, что характер у ребенка непростой.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:33


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