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Тренер сборной Канады Ален Виньо не удивлен поражению России в полуфинале ЧМ по хоккею

Ален Виньо, выступающий тренером сборной Канады, не удивлен поражению спортсменов из России в рамках полуфинала ЧМ по хоккею. В финале канадцы встретятся с оппонентами из Финляндии.
Тренер сборной Канады Ален Виньо не удивлен поражению России в полуфинале ЧМ по хоккею

В ходе полуфинала финны реализовали в ворота сборной России одну шайбу, что позволило им пройти дальше, а россияне на этом этапе выбыли. Противником спортсменов станут игроки из Канады, которые обошли Чехию со счетом 5:1. При этом Ален Виньо признался, что поражение представителей РФ не стало для него неожиданным, поскольку в хоккее все может решить один матч, и в недавней игре сборная Финляндии показала себя сильнее. Последнюю тренер также считает серьезным соперником на финал.

Говоря о победе канадцев над чехами, деятель отметил, что этому способствовал быстрый гол. Кроме того, большую роль в первенстве команды сыграл вратарь, отразивший немало опасных шайб.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:34


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