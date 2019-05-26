Владимир Пресняков не стал поздравлять Кристину Орбакайте с днем рождения в Instagram
Владимир Пресняков не стал поздравлять бывшую супругу Кристину Орбакайте с днем рождения в Instagram. Как известно, 25 мая дочери Аллы Пугачевой исполнилось 48 лет.
Популярная певица Кристина Орбакайте в день рождения получила в соцсети Instagram массу поздравлений от поклонников, коллег и близких людей. С поздравительными речами к звездной исполнительнице обратились Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Максим Галкин, Лолита Милявская, Николай Басков, Светлана Лобода и многие-многие другие. Однако в их числе не оказалось имени бывшего супруга Кристины Орбакайте Владимира Преснякова. Также не стали поздравлять именинницу в социальных сетях невестка Алена Краснова и сын Никита Пресняков, которому 21 мая исполнилось 28 лет.
Сама Кристина Орбакайте поблагодарила всех, кто поздравил ее с днем рождения. Звезда призналась, что ей были приятны внимание и любовь тех, кто не забыл об этом празднике.
Владимир Пресняков уже несколько лет женат на певице Наталье Подольской. Это третий брак знаменитого исполнителя. Супруги растят совместного сына Артемия и, кажется, счастливы в браке. Кристина Орбакайте уже 14 лет состоит в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Этот брак стал третьим в жизни знаменитой исполнительницы. Судя по публикациям в социальных сетях, у пары все хорошо.