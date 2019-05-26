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Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов примут участие в новом романтическом шоу "План Б"

«Поющая ведущая» Ольга Бузова и российский актёр комедийного жанра Тимур Батрутдинов станут участниками нового романтического шоу на канале ТНТ «План Б». Знаменитостям в проекте предстоит найти свою любовь среди нескольких кандидатов.
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов примут участие в новом романтическом шоу "План Б"

Телеканал ТНТ отказался от классического формата шоу «Холостяк», вместо которого зрители увидят вариацию под названием «План Б» с участием Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова. До 25 июля проводится кастинг на участие в проекте, в котором могут принять участие мужчины и женщины возрастом от 20 до 40 лет. Главным условием является отсутствие официального брака у претендентов на сердце знаменитостей. Инсайдеры сообщают, если в финале шоу Бузова и Батрутдинов не определятся с избранником, то им предстоит заключить брак друг с другом, однако официально канал эти данные пока не подтверждал.

Шоумен около четырёх лет назад участвовал в проекте «Холостяк», но по его окончании расстался с финалисткой. Бузова также неоднократно пыталась построить отношения, однако уже долгое время одна, поэтому поклонники предполагают, новое шоу наконец поможет исполнительнице устроить личную жизнь.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 11:48


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