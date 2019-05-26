Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов примут участие в новом романтическом шоу "План Б"
«Поющая ведущая» Ольга Бузова и российский актёр комедийного жанра Тимур Батрутдинов станут участниками нового романтического шоу на канале ТНТ «План Б». Знаменитостям в проекте предстоит найти свою любовь среди нескольких кандидатов.
Телеканал ТНТ отказался от классического формата шоу «Холостяк», вместо которого зрители увидят вариацию под названием «План Б» с участием Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова. До 25 июля проводится кастинг на участие в проекте, в котором могут принять участие мужчины и женщины возрастом от 20 до 40 лет. Главным условием является отсутствие официального брака у претендентов на сердце знаменитостей. Инсайдеры сообщают, если в финале шоу Бузова и Батрутдинов не определятся с избранником, то им предстоит заключить брак друг с другом, однако официально канал эти данные пока не подтверждал.
Шоумен около четырёх лет назад участвовал в проекте «Холостяк», но по его окончании расстался с финалисткой. Бузова также неоднократно пыталась построить отношения, однако уже долгое время одна, поэтому поклонники предполагают, новое шоу наконец поможет исполнительнице устроить личную жизнь.