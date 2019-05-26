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Здоровье

Медики включили трудоголиков в зону риска по ОРВИ

Медики включили трудоголиков в зону риска по ОРВИ. Врачей настораживает, что большинство больных предпочитают заниматься самолечением, отказываясь идти на больничный.
Медики включили трудоголиков в зону риска по ОРВИ

По мнению специалистов, в зоне риска по ОРВИ все чаще оказываются не только дети, но и взрослые-трудоголики. Если они и обращаются к врачу, то либо отказываются от больничного, либо просят выписать его на минимальный период, чтобы у них имелось время “отлежаться”. Однако если не долечить простуду до конца, возможно возникновение осложнений, и при болезни необходимо потратить на восстановление по меньшей мере два или три дня.

Кроме того, медики рекомендуют не увлекаться приемом антибиотиков для ускорения выздоровления, поскольку при ОРВИ их эффективность не настолько велика. Облегчить проявление простуды помогут куриные бульоны и чай с имбирем, также важно часто проветривать помещения.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:43


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