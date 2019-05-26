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Здоровье

Одинокие пациенты пренебрегают лечением

Учёные из Вроцлавского медицинского университета заявили, что одинокие люди с проблемами с сердцем редко придерживаются рекомендациям докторов. Такой вывод был оглашен на научном конгрессе Европейского общества кардиологии.
Одинокие пациенты пренебрегают лечением

Польский профессор Беата Янковска-Поласка рассказал, что одинокие пациенты чувствуют себя некомфортно в любом месте. Семья для них играет главную роль, поэтому важно проводить время с больными и помогать им в лечении. Если пациент будет пренебрегать рекомендациями врачей, нерегулярно принимать лекарства, тогда риск ухудшения здоровья очень высок.

По наблюдениям польских докторов, около 10% людей с больным сердцем контролируют употребление солёных продуктов и жидкости, регулярно взвешиваются и занимаются спортом. Если не соблюдать правила, вода может попасть в лёгкие, а мышцы будут испытывать недостаток в крови и кислороде.

Польские врачи исследовали 475 пациентов, и только 7% придерживались предписаниям докторов. При этом больше 58% больных регулярно принимали лекарства и ходили на приёмы.

Исследователи утверждают, что члены семьи должны помогать больным следовать советам врачей. Чтобы подтолкнуть пациентов к физическим упражнениям, необходимо выдавать инструкции о правильной технике исполнения.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 12:02


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