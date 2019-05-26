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Шоу-бизнес

Актриса Мария Горбань довольна своей внешностью и против ботокса

Отечественная актриса Мария Горбань заявила, что является противником ботокса и выступает за естественную красоту. Также звезда отметила, что своей внешностью довольна и менять что-либо не собирается.
Актриса Мария Горбань довольна своей внешностью и против ботокса

Хотя Марию Горбань неоднократно подозревали в пластических операциях, сама она подобные домыслы опровергает. Актриса отметила, что внешность изменила посредством похудения, во время беременности из-за токсикоза она потеряла 8 кг. Менять что-то в себе звезда сериалов не собирается, поскольку довольна тем, чем наградила ее природа. Кроме того, артистка против ботокса, считая, что “уколы красоты” ухудшают мимику, а это негативно отражается на способностях актера.

Мария Горбань регулярно посещает спортзал и старается следить за своим питанием, предпочитая избегать жирную и тяжелую для желудка пищу. Отказаться актриса не может только от сладкого, что не мешает ей иметь идеальную фигуру.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:53


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