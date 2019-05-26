Ученые выяснили, от чего зависит отношение к сновидениям
Ученые из США провели исследование, позволившее понять, от чего зависит отношение к сновидениям. Как выяснилось, роль играет этническая принадлежность, образование и религия, пол.
Ранее выяснилось, что молодые люди и женщины имеют более позитивное отношение к сновидениям, чем пожилые. То же самое касается людей, которые помнят свои сны. Новая научная работа вышла за рамки ранее сделанных выводов, специалисты затронули в этом вопросе этническую принадлежность, образование и религию. Исследование включало в себя онлайн-опрос 5255 взрослых американцев, проведенный компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения.
Участникам было дано несколько утверждений, среди которых: сны вызваны силами вне человеческого разума, они дают возможность понять истинные чувства, их роль предсказывать события, бессмысленность их природы, их обсуждение не имеет смысла, отрицательное отношение. Первые три из этих высказываний считались позитивными, поскольку они рассматривали сновидение как нечто реальное и ценное. Результаты показали, что люди с темным цветом кожи более уважительно относятся к снам, стараясь к ним прислушиваться. Индивиды с высшим образованием склонны соглашаться с утверждением - «скучно от пересказывания чужих снов».
Как выяснилось, является человек религиозным или нет, сильно коррелирует с отношением к сновидению. В частности, атеисты и агностики в большинстве своем приходят к выводу, что сны являются бессмысленными. Протестанты, и особенно католики, верят во влияние их на судьбу человека. Участники, которые религиозно идентифицировали себя как «что-то другое», имели наименьшее негативное и наиболее позитивное отношение в этом вопросе.