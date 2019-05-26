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Шоу-бизнес

Рене Зеллвегер заявила, что никакая карьера не стоит жизни и здоровья

Американская актриса и продюсер Рене Кэтлин Зеллвегер заявила, что никакая карьера не стоит жизни и здоровья. Звезда дала откровенное интервью журналу Town & Country. Беседуя с журналистами, знаменитость призналась, что теперь считает главным - заботу о себе.
Рене Зеллвегер заявила, что никакая карьера не стоит жизни и здоровья

Рене Зеллвегер долгое время находилась на пике популярности. Известность актрисе принесла роль в романтической комедии «Дневник Бриджит Джонс», после которой она снялась во многих популярных картинах и даже получила «Оскар». С 2010 года знаменитая артистка внезапно пропала с экранов и стала вести уединенный образ жизни. Как рассказала Рене Зеллвегер, всему виной проблемы со здоровьем и жуткая опустошенность, которая наступила вследствие изматывающей работы. По словам звезды, раньше она даже не понимала, что главное в жизни - эта забота о себе, а актерская карьера не должна наносить ущерб здоровью.
Рене Зеллвегер заявила, что никакая карьера не стоит жизни и здоровья

В какой-то момент она потеряла связь с собой и только к 2015 году смогла вернуть себе равновесие. После возвращения в кино Рене Зеллвегер не стала загружать себя работой, как было ранее, а брала лишь по одному проекту в год. Звезда снялась в двух картинах - в сериале «Что/если» (What/If) и музыкальной драме «Джуди» (Judy). Обе работы оказались очень интересными. Первая - жанровая антология снятая в стиле неонуар. Вторая - фильм-мюзикл в котором Рене Зеллвегер пришлось перевоплотиться в Джуди Гарлэнд. Оба проекта оказались очень необычными для знаменитой артистки. По словам голливудской кинодивы, это неожиданный, но интересный опыт.
Рене Зеллвегер заявила, что никакая карьера не стоит жизни и здоровья

К слову, за время, которое прошло с момента съемок в фильме «Дневник Бриджит», Рене Зеллвегер сильно изменилась внешне. Она заметно похудела и совершенно перестала быть похожей на свою героиню Бриджит Джонс.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 12:08


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