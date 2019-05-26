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Авто

Компания HRE Wheels распечатала на 3D-принтере титановые колесные диски

Компания HRE Wheels использовала улучшенный метод печати на 3D-принтере, выпустив титановые колесные диски. По прочности они вдвое превосходят обычные литые.
Компания HRE Wheels распечатала на 3D-принтере титановые колесные диски

Благодаря новому подходу вес дисков HRE3D+ был уменьшен на 19%, также сократились отходы производства. В частности, такие диски почти вдвое легче, нежели обычные литые. К примеру, 20-дюймовая версия титанового экземпляра весит 7,2 кг, 21-дюймовая — 8,6 кг. Отличие от первого поколения в том, что новинки состоят из пяти поперечных сечений против шести ранее, пока спицы соединяются со втулкой посредством титановых болтов.

Еще одним значимым преимуществом титана для производства колесных дисков выступает тот факт, что данный материал не подвержен процессу коррозии, чего не скажешь об обычных вариантах.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:14


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