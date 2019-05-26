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Шоу-бизнес

Джордж Клуни переживает за безопасность своей семьи из-за работы супруги

Американский актёр и режиссёр Джордж Клуни беспокоится за безопасность и спокойствие своей семьи из-за нового дела, которым занимается супруга. Амаль Клуни недавно подала иск во французский суд против запрещённой в РФ террористической группировки.
Джордж Клуни переживает за безопасность своей семьи из-за работы супруги

Супруга Джорджа Клуни давно и успешно занимается юридической практикой, защищая известных личностей, среди которых, к примеру, была украинский политик Юлия Тимошенко и Джулиан Ассанж - основатель международной организации WikiLeaks, распространяющей секретную информацию. Недавно Амаль Клуни согласилась заняться новым делом, выступив с иском против террористической группировки, тем самым поставив под угрозу спокойствие своей семьи.

Джордж Клуни в связи с новым делом супруги констатирует, им приходится сталкиваться с проблемами безопасности и отказываться от некоторых привычек. Так, теперь супруги не могут спокойно гулять в городском парке с подрастающими близнецами Эллой и Александром из опасения мести со стороны боевиков. Несколько дней назад был убит коллега Амаль Клуни, поэтому актёр переживает за её жизнь.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 12:20


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