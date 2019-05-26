Wi-Fi Alliance ограничил действия Huawei

Американские запреты продолжают влиять на китайскую компанию Huawei. Обьединение Wi-Fi Alliance ограничило членство корпорации на неопределенный срок.
С учетом этого, Huawei не сможет приобщиться к производству новых стандартов Wi-Fi. Также все ивенты и встречи закрыты для компании на некоторое время. Несмотря на ограничения, Huawei сможет создавать и продавать свою технику с адаптерами Wi-Fi.
Из-за американских санкций многие корпорации отказались сотрудничать с китайской компанией. Представители считают, что действия власти несправедливы.