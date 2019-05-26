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Технологии

В России на базе процессоров “Эльбрус” построили суперкомпьютер

Специалисты из России представили суперкомпьютер, основой для которого послужили процессоры “Эльбрус”. Соответствующая работа была организована сотрудниками ИНЭУМ, входящего в состав концерна “Автоматика”.
В России на базе процессоров “Эльбрус” построили суперкомпьютер

Особенностью созданного в РФ суперкомпьютера выступает его значительная энергоэффективность, что обусловлено использованием водяного охлаждения. Кроме того, у устройства отмечается повышенная плотность транзисторов, если сравнивать с аналогичными аппаратами на базе Intel. Отмечается, что российская разработка работает на базе восьмиядерных “Эльбрус-8С”, а энергопотери удалось снизить до 6%.

Вычислительная мощность всего одного модуля достигает 75 Тфлопс двойной точности, пока одной стойке, оснащенной 153 такими блейдами, под силу выполнять до 75 трлн различных операций в секунду. Использовать подобный суперкомпьютер можно с целью выполнения целого перечня сложных задач и обработки значительных объемов данных.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:33


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